İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı



- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı. 9 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 9 helikopter, 20 arazöz, 2 adet dozer ve 5 adet müdahale aracı ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. (Mİ-AŞ-Y)

