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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'deki korkutan yangın kontrol altında

İzmir'deki korkutan yangın kontrol altında

-Bölgeden detaylar

Zeytinli Zeytinlik Helikopter Orman İşçisi Trol 

--Genel detaylar

( İZMİR - 3) İZMİR

- İzmir’in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir vatandaşta dumandan etkilendi. Edinilen bilgiye göre yangın, Balçova ilçesindeki zeytinlik alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, ekipler, yangını kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı. 2 ev zarar gördü, 1 kişi dumandan etkilendi Rüzgar ise ekiplere zaman zaman zor anlar yaşattı. Yangını, 1 helikopter, arazözler ve çok sayıda orman işçisi söndürmeye çalıştı. Büyüyen yangın daha sonra ise bölgedeki iki eve sıçradı. Korkutan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, 1 kişinin ise dumanda etkilendiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (HG-
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