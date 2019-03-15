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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir'deki göçük faciasından acı haber

İzmir'deki göçük faciasından acı haber

çalışmalardan detaylar

Vagon Avcılık 

-olay yerinden detaylar

( İZMİR -EK) - İşçilerden Mehmet Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı -Yakınları fenalık geçirdi İZMİR

- İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Çiftçi'nin (69) cansız bedeni toprak altından çıkartılırken, kayıp olan diğer işçi Mehmet Ali Yalçın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor. Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba günü bir göçük meydana gelmişti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, günler sonra kayıp iki işçiden biri olan Mehmet Çiftçi'den (69) acı haber geldi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, yer altını gözlemleyen sismik bir cihazla cesede ulaştı. Cesede ulaşan ekipler, Çiftçi’nin vücut bütünlüğü bozulmadan cansız bedeni çıkardı. Olay yerinde bekleyen Çiftçi’nin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Elinden tanıdı.. Cesedin çıkartılması sırasında Çiftçi’nin bir yakını, aşağıya inerek cesedi gözlemledi. Yakını, Çiftçi’yi elinden tanıdığını belirtti.
Savcılık ise bunu yeterli görmeyerek, kesin tespit için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürdü. Mehmet Ali Yalçın (65)’ı ise arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
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