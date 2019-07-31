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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın

İzmir’de zeytinlik alanda yangın

Olay yerinden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Zeytinli Zeytinlik Yangına Müdahale Trol 


- İzmir’in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı. Edinilen Bilgiye göre, saat 21.15 sıralarında ilçeye bağlı Elifli köyünde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz ile yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, yangın kontrol altına alındı. (Mİ-
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