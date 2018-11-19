Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de trafik kazası

İzmir'de trafik kazası

- İzmir - Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktasındaki kaza yeri - Trafik polislerinin kaza bölgesindeki incelemesi - Yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Gaziemir ilçesinde panelvanın çarptığı kadın polis ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir 'den Torbalı istikametine giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir - Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru B.K'ye (28) çarptı.Ağır yaralanan B.K, ambulansla kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.Ağır yaralanan B.K. için polis telsizinden kan anonsu yapıldı.B.K'nin kontrol noktasında görevli olduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kaza yerinde inceleme yaptı.Panelvanın sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

İlk Müdahale Kadın Polis Polis Memuru Kontrol Noktası Polis Telsizi 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı