İzmir'de trafik kazası

- İzmir - Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktasındaki kaza yeri - Trafik polislerinin kaza bölgesindeki incelemesi - Yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Gaziemir ilçesinde panelvanın çarptığı kadın polis ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir 'den Torbalı istikametine giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir - Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru B.K'ye (28) çarptı.Ağır yaralanan B.K, ambulansla kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.Ağır yaralanan B.K. için polis telsizinden kan anonsu yapıldı.B.K'nin kontrol noktasında görevli olduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kaza yerinde inceleme yaptı.Panelvanın sürücüsü S.A. gözaltına alındı.