İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

- Terör örgütü PKK/KCK zanlısının görüntüsü - Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıklarının tespiti üzerine yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.