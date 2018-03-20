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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir'de terör operasyonları

İzmir'de terör operasyonları

- Ekiplerin şüphelileri adreslerinde gözaltına alması - Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi - Operasyonlarda, terör örgütü DSİH/KALDIRAÇ'a mensup 12 şüpheli ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde yasa dışı eylem ve illegal yürüyüş yapan 14 kişinin tespit edilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarttı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldıŞüphelilerin ikametlerinde 3 tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin terör örgütü DSİH/KALDIRAÇ mensubu oldukları belirtildi.Menemen ve Selçuk ilçelerinde düzenlenen operasyonda ise sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen bazı sol terör örgütlerine mensup 5 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Sosyal Medya Propaganda Yakalama Kararı Terör Örgütü Trol 

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