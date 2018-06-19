Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir’de şehit acısı

İzmir’de şehit acısı

Şehit evinden görüntüler

Şehadet Baba Ocağı Uzman Çavuş Teröristler Şehit Ailesi 

-Röportajlar
-Foto

( İZMİR ) İZMİR

- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in şehadet haberi İzmir’in Torbalı İlçesine ulaştı. Torbalı İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, şehadet haberini aileye ulaştırdı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve ilçe protokolü şehit ailesine ilk taziyede bulunan isimler oldu. Erkan-Dilek çiftinin iki çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in Gabar kırsalında mayın taraması sırasında infilak edilen mayın nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Şehit haberi baba ocağına ulaştı. Aile, şehit haberini alır almaz sinir krizi geçirdi. Şehidin akraba ve komşuları ise çok üzgün olduklarını ifade ederek, aileye baş sağlığı diledi.
İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Bursa Şehidini Son Yolculuğuna UğurladıBursa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı