İzmir’de şehit acısı

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( İZMİR ) İZMİR



- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in şehadet haberi İzmir’in Torbalı İlçesine ulaştı. Torbalı İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, şehadet haberini aileye ulaştırdı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve ilçe protokolü şehit ailesine ilk taziyede bulunan isimler oldu. Erkan-Dilek çiftinin iki çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in Gabar kırsalında mayın taraması sırasında infilak edilen mayın nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Şehit haberi baba ocağına ulaştı. Aile, şehit haberini alır almaz sinir krizi geçirdi. Şehidin akraba ve komşuları ise çok üzgün olduklarını ifade ederek, aileye baş sağlığı diledi.

