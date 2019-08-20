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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

- - Orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre Körfez Evleri çevresinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu bölüme sıçradı.Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında makilik alanın yanı sıra az sayıda ağaç yandı.

Ormanlı Makilik Alan Helikopter Trol 

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