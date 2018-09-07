İzmir’de okul servislerine yüzde 29 zam



- Okul servis ücretlerine ülke genelinde yüzde 12 ile yüzde 25 arasında zamlar uygulanırken, İzmir yüzde 29 oranında yapılan zamla zirvede yer aldı. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Odası Başkanı Hasan Sabri Bostancı, yapılan yüksek zamma rağmen üç büyük şehir arasında en uygun okul servis fiyatlarının İzmir’de olduğunu açıkladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sadece 10 gün kalırken, velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren okul servis ücretleri de belirlendi. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Odası Başkanı Hasan Sabri Bostancı, okul servis ücretlerine akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 29 zam yapıldığını ifade etti.

Yapılan zamma rağmen üç büyük şehir arasında en uygun okul servis fiyatlarının İzmir’de olduğunun altının çizen Bostancı, “Türkiye genelinde, yüzde 12 ile yüzde 25 arasında servis ücretlerinde zamlar yapıldı. Genel anlamda İzmir’e baktığımız zaman okul servis ücretlerinde yüzde 29 zam yapıldığı görülmekte ancak üç büyük ilde fiyatları yan yana koyduğumuzda en alt rakamın yine İzmir’de olduğunu gözlemlemek mümkün” dedi.

Servisçilerin temel ihtiyaçlarının akaryakıt olduğunu anlatan Bostancı, “Akaryakıta yaklaşık yüzde 41 oranında zam geldi. Bizim fiyat tarifelerimiz ilgili kurumlar tarafından tespit edilen bir fiyat tarifesi ve her araçta bulunması gereken bir fiyat tarifesidir. Fiyatlarımız tavan ücretler veliler ile karşılıklı pazarlık edip bunu daha aşağıya çekebilirler” diye konuştu.

“Özel okullar, 2-3 katı fiyat istiyor” Belirli bir yönetmelik çerçevesinde okul servis ücretlerinin oluşturulduğunu belirten Bostancı, özel okulların ailelerden daha fazla ücret talep ettiğini belirterek velileri uyardı. Bostancı, “Türkiye’de öğrenci servis taşımacılığı, okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde yapılır özel okul veya resmi okul diye bir ayırım yoktur. Altını çizmek istediğim diğer bir nokta ise özel okulların fiyatlarına bakıldığı zaman bizim fiyatların 2-3 katı olduğunu görebilirsiniz. Bu durumda velileri uyarmak istiyorum. Fiyat tarifesi üzerinde bir ödeme lütfen yapmasınlar ve fiyat tarifesi üzerinde rakamlar velilerden isteniyorsa bulundukları mahallerdeki tüketici hakem heyetlerine gitsinler” ifadelerini kullandı. İzmirli vatandaşlar ise okul servis ücretlerine yapılan zam oranının, akaryakıta gelen zam ile paralellik gösterdiğine dikkat çekerek, oranın normal olduğunu söyledi.





