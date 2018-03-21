İzmir'de Nevruz Bayramı kutlamaları

- - Etkinliğe katılanların, polis kontrol noktasında üst araması yapılması - Gözaltına alınanların görüntüsü - İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın önlemleri yerinde incelemesi - Güvenlik önlemleri - Polis helikopterinin görüntüsü - Etkinliğe katılanların halay çekmesi - Kentteki etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de, HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı.HDP İl Başkanlığınca düzenlenen nevruz organizasyonu Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.Etkinliğe katılanlar, polis kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana girdi. Polis helikopteri de güvenlik önlemlerine havadan destek verdi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da alana gelerek önlemleri yerinde inceledi.Alanda slogan atan kalabalık, nevruz ateşinin yakılmasının ardından halaylar çekti, şarkı söyledi.
Bu arada, meydanda giriş noktasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve örgütün propagandası yaptığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.