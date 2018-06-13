Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de nefes kesen kovalamaca kamerada

İzmir’de nefes kesen kovalamaca kamerada

Güvenlik kamerasından görüntüler

Polis Polis Kovalamacası Kamera Hırsız Kaçış 

-şahsın motosikletle gelişi
-motosikletten inip kaçışı
-Mahalleden detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de hırsız-polis kovalamacası, bir mahalle sakininin güvenlik kameralarına yansıdı. Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamacada geçtiğimiz günlerde yemin ederek göreve başlayan bekçiler de asayiş ekiplerine yardımcı oldu. Olay, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Cennetoğlu Mahallesi 5695 Sokak içerisinde meydana geldi. Asayiş ekipleri devriye gezerken hırsızlıktan şüphelendiği bir kişiyi kovalamaya başladı.
Emniyet güçlerinden motosikletiyle kaçan şüpheli, 5695 Sokak'ta dengesini kaybedip yere düştü ve koşarak uzaklaşmaya başladı.
Devrilen motosiklet polis otosunun önünü kapatınca aracın içinde yer alan bekçi koşarak şüpheliyi kovalamaya başladı.
Motosikleti yolun ortasından çektikten sonra nefes kesen kovalamaca mahalle aralarında devam etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı