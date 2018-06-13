İzmir’de nefes kesen kovalamaca kamerada

-şahsın motosikletle gelişi

-motosikletten inip kaçışı

-Mahalleden detay görüntüler



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de hırsız-polis kovalamacası, bir mahalle sakininin güvenlik kameralarına yansıdı. Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamacada geçtiğimiz günlerde yemin ederek göreve başlayan bekçiler de asayiş ekiplerine yardımcı oldu. Olay, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Cennetoğlu Mahallesi 5695 Sokak içerisinde meydana geldi. Asayiş ekipleri devriye gezerken hırsızlıktan şüphelendiği bir kişiyi kovalamaya başladı.

Emniyet güçlerinden motosikletiyle kaçan şüpheli, 5695 Sokak'ta dengesini kaybedip yere düştü ve koşarak uzaklaşmaya başladı.

Devrilen motosiklet polis otosunun önünü kapatınca aracın içinde yer alan bekçi koşarak şüpheliyi kovalamaya başladı.

Motosikleti yolun ortasından çektikten sonra nefes kesen kovalamaca mahalle aralarında devam etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

