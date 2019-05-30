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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de lüks siteyi içki imalathanesine çevirmişler

İzmir'de lüks siteyi içki imalathanesine çevirmişler

operasyondan görüntü

Sahte İçki İmalathane Irak 

-ele geçirilenlerden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde lüks bir siteye düzenlenen operasyonda yaklaşık bir ton içki ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesinde bulunan lüks bir sitede sahte içki üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda ekipler lüks dairenin içinde alkol imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda dağıtılmak üzere kolilenmiş sahte içkiler de ele geçirildi. Buca’da bulunan bir adresin depo olarak kullandığı bilgisine ulaşan ekipler, burada yaptıkları aramalarda ise şişelenmiş yaklaşık 1 ton alkol ele geçirdi. Adreslerde bulunan alkollere ve kullanılan malzemelere el konulurken, S.Ü. ve Ç.G. isimli iki şahıs gözaltına alındı. 500 bin TL’lik tesis kurulmuş Operasyonda gözaltına alınan S.Ü.’nün 3 bin liraya kiraladığı eve yaklaşık 500 bin TL değerinde üretim tesisi kurduğu belirlendi. İddiaya göre üretilen alkolleri site otoparkına indiren şahıs, araca yüklediği alkolleri çikolata kolileriyle kamufle etti. Aracın önüne ve camlarına çikolata firmasına ait kartlar bırakarak dikkat çekmemeye çalışan S.Ü.’nün sahte alkolleri Ramazan Bayramından önce piyasaya sürmeyi planladığı belirtildi.
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