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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de kuyumcu soygunu - Olay anı güvenlik kamerasında - İZMİR

İzmir'de kuyumcu soygunu - Olay anı güvenlik kamerasında - İZMİR

- İzmir 'de kuyumcu soygunu - Soygun anının görüntüleri İzmir 'de kuyumcu soygunu - Karabağlar ilçesinde, kepengi kazma ve levyeyle kırılarak girilen kuyumcu soyulduİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde, iki şüpheli, kepengini kırarak girdikleri kuyumcudan bir miktar altın çaldı.İlçede kuyumcu dükkanı bulunan H.Ç, sabah iş yerine geldiğinde kepengin kırıldığını ve kapının da açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, iş yerine, güvenlik kamerasının yönü değiştirilerek, kepenginin ise kazma ve levyeyle kırılarak girildiğini belirledi.Kamera görüntülerinden, kapüşonlu iki şüphelinin, iş yerine girdiği, tezgahtaki bir miktar altını alıp kısa sürede ayrıldıkları tespit edildi.İş yerindeki kasada bulunan altınların ise çalınmadığı saptandı.Polis ekiplerinin, iş yerindeki ve çevredeki incelemesi sürüyor.Kuyumcu H.Ç, ilk belirlemelerine göre, tezgahta bıraktıkları değeri 50 bin lirayı aşkın altının çalındığını ifade etti.

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