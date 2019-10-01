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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir’de komşu kavgası: 1 ölü, 1’i ağır 2 kişi yaralı

İzmir’de komşu kavgası: 1 ölü, 1’i ağır 2 kişi yaralı

İzmir'de kavga kodu ile geçilecek

Hastane Komşu Kavgası Çevik Kuvvet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hastane görüntüsü
-Aile yakınlarından görüntü

( İZMİR )- İzmir’de gergin gece İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salih Omurtak Mahallesi 9618 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. O.S. ile Selahattin Bakır, kardeşi N.B. ve yeğeni G.B. arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., kavga ettiği Selahattin Bakır’ı, N.B.’yi ve G.B.’yi bıçakladı. Olayı gören diğer komşular durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, yaralılardan G.B.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı N.B.’nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.
Saldırgan şahıs O.S. ise emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından hastaneye akın eden aile yakınları sinir krizleri geçirirken, hastaneye çok sayıda polis ve çevik kuvvet sevk edildi. Acılı ailenin bazı fertleri hastanede küçük çaplı taşkınlık yaparken, olay polis ekiplerince kontrol altına alındı. Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ola yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturma devam ediyor.
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