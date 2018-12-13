İzmir'de kimyasal sızıntı: 1 işçi öldü, 3 işçinin tedavisi sürüyor

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( İZMİR )- İzmir'den kimyasal sızıntı alarmı İZMİR



- İzmir'in Menderes ilçesinde, bir fabrikada kimyasal maddeden meydana gelen sızıntı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir işçi yaşamını yitirirken, diğer üç işçinin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi. İşçilere müdahale eden ambulans ekibinde görevli sağlık ekibininde gazdan etkilendiği öğrenildi. İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında, iddiaya göre bir sızıntı meydana gelmiş ve 4 işçi gazdan zehirlenmişti. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, işçiler hemen tedavi altına alındı. İşçilerden biri Torbalı'daki özel bir hastaneye, diğer üçü ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriye uyruklu bir işçi öldü, sağlık çalışanları da etkilendi Öte yandan, Torbalı'daki hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu bir işçiden acı haber geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Zehirlenmeyle alakalı bir gelişme daha yaşandı. Olay yerine giden bazı sağlık çalışanlarının gazdan etkinlendiği ve iki sağlık çalışanının tedavi altına alındığı belirtildi. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 işçinin durumlarınında kritik olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri de fabrikada incelemede bulundu. Ekipler, sızıntının yayılmaması için çevrede önlem aldı.Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Azer Oruçoğlu, "İçeride ne çalışması olduğunu bilmiyorum. Ben oraya yemek bırakmaya gitmiştim. İmalathanenin kapısı açıktı. Orada yoğun bir patlama gibi bir şey oldu. Gaz geldi. Sonra içeride insan vardır, kurtaralım diye içeriye girdim. İçeride birinin çırpındığını gördüm. O raf gibi bir yerde yukarı kattaydı. Biz iki kişiydik. Yangın merdiveni gibi bir yere o çırpınan şahsı kurtarmak için yanımdaki arkadaşla çıkmak isterken önce arkadaş aşağıya düştü, sonra da ben. Sonra bilincimi kaybettim. Bizi bir kadın kurtarmış. Sürükleyerek dışarı çıkarmış. Allah ondan bin kere razı olsun” dedi.

Hastaneden dezenfekte yapıldı Sağlık çalışanlarının gazdan etkilenmesi nedeniyle acil servis bölümü iki saat süreyle hasta kabulü yapmadı. Bazı vatandaşlar ise gazdan etkilenmemek için maske taktı. Sızıntı nedeniyle her ihtimale karşı hastanede dezenfekte çalışması yapıldı. (HG-

