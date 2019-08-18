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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

Yangından detaylar

Orman Yangınları Hanlı Trol 

-köyden detay
-camiden anons yapılması

( İZMİR - EK) - Köydeki tahliye işlemi camiden yapılan anonslarla yapıldı İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor. İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçelerinde saatlerdir süren yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangınlar nedeniyle, Karabağlar ilçesine bağlı Kuyucak köyü ve Urla ilçesine bağlı Yukarı Orhanlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, Yukarı Orhanlı köyünde yangının birkaç eve sıçradığı bilgisi öğrenildi.
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