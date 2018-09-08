İzmir'de Hava Şehitleri Parkı açıldı

- Genel görüntüler - Şehit Hava Pilot Ekrem Gökdoğan'ın kardeşi Cahit İbrahim Gökdoğan'In konuşması - Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası İsa Bal'ın konuşması - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun konuşması - Parkın ve anıtın açılmasıİZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, hava şehitleri anısını yaşatmak için Çiğli ilçesinde yaptırdığı Hava Şehitleri Parkı törenle açıldı.Hava şehitleri anısına İzmir Büyükşehir Belediyesince Çiğli Ataşehir Mahallesin'de yaptırılan Hava Şehitleri Parkı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada, binlerce yıldır ülkenin bağımsız yaşaması için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan milletin evlatlarını şükran duygularıyla andığını ifade etti. Açılışını yaptıkları parkla şehitlere vefa borçlarını bir nebze de olsa ödemek istediklerini dile getiren Kocaoğlu, şunları kaydetti:"Bizim bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var. Şehitlerimize vefa borcumuzu şehit oldukları ilçede park ve anıtla bir nebze de olsa ödemek istedik. Biz her zaman Türkiye vatandaşı olarak minnet ve şükran duyuyoruz. her zaman şehit ailelerimizin yanındayız." - Şehit ailelerinin gururuTörene, Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığından 16 Şubat 2018 tarihinde havalandıktan bir süre sonra düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın aileleri de katıldı. Şehit pilot Gökdoğan'ın kardeşi Cahit İbrahim Gökdoğan, yaptığı konuşmada, şehitlerin anısının yaşatılmasının gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Ağabeyiyle beraber geçtikleri bu yolda şimdi anısının yaşatılacak olmasının içindeki buruklukla gururunu yaşadığını ifade eden Gökdoğan, "Ağabeyim gönlündeki vatan sevgisiyle devleti ve milleti için hep çalıştı. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız." dedi. Gökdoğan sözlerini Mehmet Akif Ersoy'un "Mor Bulutlar" şiirini okuyarak tamamladı.Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası ise böylesine güzel bir yerin şehitlerin adıyla yaşatılacak olmasının gururu yaşadığını ifade ederek, emeği geçenlere saygı ve sevgilerini iletti.Konuşmaların ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, protokoldekiler ve şehitlerin aileleri, proje kapsamında yaptırılan Şehit Anıtı'nın üzerindeki Türk bayrağı kaldırılarak parkı hizmete açtı.