İzmir'de göçük altında kalan iki işçinin cenazesi toprağa verildi
- - Göçükte hayatını kaybeden bekçiler Mehmet Ali Yalçın ile Mehmet Çiftçi'nin cenazeleri - Hasanağa Camisi - Musalla taşında bekleyen cenazeler - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin nakil aracına götürülmesi GÜNCELLEME - İKİNCİ İŞÇİNİN CENAZESİ EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanı inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden bekçiler Mehmet Ali Yalçın ile Mehmet Çiftçi'nin cenazeleri toprağa verildi. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi, Bornova ilçesi Mevlana Mahallesindeki evlerine getirilerek helallik alındı.Yalçın için Hasanağa Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı. Mehmet Ali Yalçın'ın oğlu Sinan Yalçın, taziyeleri kabul etti.Yalçın'ın cenazesi, namazın ardından Naldöken Mezarlığında toprağa verildi. Aynı olayda göçük altında kalan Mehmet Çiftçi (69) için ise Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Mezarlık Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan da katıldı. Mehmet Çiftçinin çocukları Habip ve Yıldırım Çiftçi burada taziyeleri kabul etti.Çiftçinin naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığında toprağa verildi. Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta göçük yaşanmış, arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 bekçinin cesedine ulaşılmıştı.
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