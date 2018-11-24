İzmir’de, Giresun Günleri renkli görüntülerle başladı

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( İZMİR ) İZMİR



- Karadeniz’in Yeşil Giresun Rüzgarı, Ege’nin İncisi İzmir’de esti. İzmir’de düzenlenen birinci Giresun Tanıtım Günleri renkli görüntülerle başladı.

Giresun’un yöresel vejetaryen mutfağından, yöresel ürünlerine kadar her şey düzenlenen tanıtım günleride İzmirliler’in beğenisine sunuldu. Yoğun ilgi gören Giresun Tanıtım Günleri İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Giresun ve İzmir ilçelerinden gelen kaymakamlar ve İzmirliler’in yoğun katılımıyla gerçekleşti. İzmir Karşıyaka Bostancı Pazar alanında düzenlenen açılışta konuşan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları; “Giresun sadece yeşilin ve mavinin en çok yakıştığı bir şehir değil, Giresun kültürün, doğal güzelliklerin, fındığın şehridir aynı zamanda. Giresun’da 100 bin tondan fazla fındık üretilerek ihraç edilen ve ülkemize katma değer sağlayan bir şehir. Ancak biz bu üretimi dekar başına 60 kilodan, daha yukarılara çıkarmak için verimliliği artmaya çalışıyoruz. Giresun birinci ve ikinci organize sanayileriyle 10 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. Giresun yine turizminde şehri olacaktır. Sadece 2017 yılında 500 binin üzerinde turist geldi ve gelen bu turistlerin sadece 40 bini mavigöle geldi. Hedefimiz 2023 yılında bu turizm sayısını 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlarla birlikte Giresun’un Eğribel tünelinin açılmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesine açılan bir kapısı olacaktır.” dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise bir Giresunlu olarak, İzmir’de Giresun Tanıtım Günleri’nin birincisinin kendi döneminde yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek; nasıl ki kurtuluş mücadelesinde Giresun uşaklarıyla İzmir’in efeleri aynı dava için bir araya geldiyse bugünde kültürlerini kaynaştırarak, birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelmelerine bu tür etkinliklerin vesile olacağını söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından ilçe tanıtım stantları gezilerek yöresel ürünler ve kültürler tantıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise bereket kazanından Giresun’un lahana çorbasını vatandaşlara dağıttı.



