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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de gezi teknesi alev alev böyle yandı

İzmir'de gezi teknesi alev alev böyle yandı

-Yangın anından cep telefonu detayı

Bild Gezi Teknesi Cep Telefonu Trol 

--Genel detaylar

( İZMİR )- Yangında 4 tekne alev topuna dönerken, teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi İZMİR

- İzmir'in Karaburun ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne alev topuna dönerken, teknelerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında meydana geldi. Bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tur teknesi adeta alev topuna dönerken daha sonra yangın yanından bulunan 3 tekneye daha sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hemen alev topuna dönen teknelere müdahale etti. Teknelerdeki yangın kontrol altına alınırken, 4 tekne kullanılamaz hale geldi.
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