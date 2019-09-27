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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı

İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Olay yeri detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Jandarma Nilüfer Bild Sağlık Ekipleri 


- İzmir’in Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinde meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.40’da Kemalpaşa-Torbalı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı istikametine seyir halindeki ve ışık donanımı bulanmayan Ergün U. idaresindeki 35 TST 15 plakalı traktöre, Şakir G. idaresindeki 35 Y 0304 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktörde bulunan 1 çocuk ağır yaralanırken 4 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Ergün U., eşi nilüfer U., çocuklardan Berat U., ve durumu ağır olan Mehmet Ali U.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 5 yaralının 4’ü Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Mehmet Ali U., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada tır sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Jandarma ekipleri tırın kaldırılması için ve olası bir kazayı önlemek için yolu bir süre trafiğe kapatırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tekrardan açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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