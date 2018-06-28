İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü...Kontrolden çıkan araç pazar yerinin üzerinde asılı kaldı

-araçtan görüntü

-kadının görüntüsü

-pazar yerinden görüntü

-kadının konuşması

-aracın çekilmesi

-detay



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de etkili olan yağış sebebiyle Bornova’da faciadan kıl payıyla dönüldü. Kadın sürücü yağış sebebiyle aracın hakimiyetini kaybederken, araç orada bulunan pazar yerine girdi ve park eden bir aracın üzerinde asılı kalarak durabildi. Olay saat 11.30 sularında Bornova Evka-3 Kapalı Pazaryeri’nde meydana geldi. Etkisini arttıran yağış nedeniyle 35 AJ 4112 plakalı kadın sürücü idaresindeki araç bir anda yoldan çıktı. Hakimiyetini kaybeden araç Evka-3 Kapalı Pazaryeri’ne yöneldi. Demirlere çarptıktan sonra pazar yerinde bulunan bir minibüsün tavanında asılı araç burada durabildi. Pazarda alış-veriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşarken, pazarcı esnafı hemen emniyet görevlileri ve itfaiyeye haber verdi. Aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılırken, sürücün herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Yağış sebebiyle yolda çukur olduğunu zannettiğini belirten sürücü, “Yoldaki suyun döndüğünü görünce çukur var sanıp direksiyonu sağa kırdım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Kadın sürücü olayın ardından şok geçirdi. Vatandaşlar şok yaşadı Kaza sırasında pazar yerinin açık olması sebebiyle alış-veriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Olayın tek tesellisi ise kaza yapan aracın havada asılı kalması oldu. Eğer araç asılı kalmasaydı alış-veriş yapan insanların arasına dalacaktı. Facianın eşiğinden kıl payı dönülen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

