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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de cinayet

İzmir'de cinayet

- Olayın yaşandığı evden görüntü - Hastaneden görüntü - Bayraklı ilçesinde bir kişi annesini kablo ile boğarak öldürdüİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, annesini kabloyla boğarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'nde oğlu Ali Rıza T. (47) ile yaşayan 79 yaşındaki Sevdiye T'den haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, anne ile oğlunu yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevdiye T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Bileklerinde ve boynunda kesi izi olan Ali Rıza T. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Sevdiye T'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Hastanede tedavi altına alınan Ali Rıza T'nin polise verdiği ilk ifadesinde, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozulduğunu, annesini kablo ile boğduğunu, ardından da çok sayıda ilaç içtikten sonra bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Polis Psikoloji İntihar Girişimi Polis Ekipleri Trol 

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