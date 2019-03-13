İzmir'de banka soygunu

-Polis ekiplerinin incelemesinden detaylar



( İZMİR )- Kuru sıkı ile bankayı soyan şahıs daha sonra teslim oldu İZMİR



- İzmir'in Karabağlar ilçesinde, özel bir banka şubesine silahıyla giren bir kişi, çalışanları tehdit ederek 50 bin lira parayla kaçtı. Kuru sıkı tabanca ile soygunu gerçekleştiren şahıs, daha sonrada polise teslim oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Bankanın şubesine kuru sıkı tabanca ile gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şahıs, daha sonrada çalışanları silahla tehdit edip kasadaki paraları alıp kaçtı. Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak kameraları incelemeye aldı. Polisler, kavşak noktaları tutarak geniş önlem aldı. Soyguncu Mert Y., bir süre sonra ise Alsancak semtinde polise teslim oldu. Polisler, kuru sıkı tabanca ve yaklaşık 50 bin lirayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Mert Y., daha sonrada emniyete götürüldü.

