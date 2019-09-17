İzmir'de Ahilik Haftası kutlandı

--Şed kuşatması sinevizyon

--İlin Ahisi Özdoğan Işık’a özel kıtafetlerin giydirilmesi

--Genel ve detay



( İZMİR ) -- İzmir ESOB Başkanı Zekeriya Mutlu: “Ahilik bir yaşam biçimi ve felsefedir” İZMİR



- Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda (İESOB) tören düzenlenerek ilin ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası, İESOB’da düzenlenen törenle kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şed Kuşatma töreni ve sinevizyon gösteriminin ardından ilin ahisi, kalfası ve çırağına özel kıyafetler giydirilerek ödülleri takdim edildi. İlin Ahisi Özdoğan Işık, İlin Kalfası Sinan Uyumaz, İlin Çırağı olarak da Barış Tekin seçildi. Ahiliğin bir yaşam biçimi ve felsefe olduğunu belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Ahilik bir düşünce iyi bir usta yetiştirmek insanı bir bütün olarak ele alıp iyi usta, iyi insan, güzel insan ve ahlaklı insan yetiştirmektir. Buda yetmez iyi bir usta, insan, güzel ahlaklı biri de yetmiyor. Bilimle, teknolojiyle ve inovasyonla birleştirerek aynı zamanda teknolojiyle harmanlayan esnaf ve sanatkarlar yetiştirmek amacımız” dedi.

Törene AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İESOB üyeleri ve öğrenciler katıldı.

(NUR-AG-Y)

