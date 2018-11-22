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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de 83 göçmen yakalandı

İzmir'de 83 göçmen yakalandı

fotoğraflar

( İZMİR ) İZMİR

Asad Akalan Nani 


- İzmir’de yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan, aralarında çocuklarında bulunduğu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri aynı gün içerisinde Çeşme ve Seferihisar ilçesinde aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu toplamda 83 düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan çalışmalarda Seferihisar ilçesinde lastik bota binen 22 Somali, 6 Yemen, 4 Orta Afrika, 4 Uganda ve 4 Senegal uyruklu göçmen, Çeşme ilçesinde ise 11 Mali, 9 Orta Afrika, 6 Kongo, 4 Filistin, 4 Kamerun, 4 Senegal, 4 Togo ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında çocuklarında bulunduğu toplamda 83 göçmen, İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
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