İzmir’de 30 Ağustos gururu



- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü etkinlikleri, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle devam etti. Çok sayıda İzmirli vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile 30 Ağustos gururunu yaşadı. İzmir’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından kutlama töreni ile devam etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alanda bulunan vatandaşları selamladı, ardından bando gösterisi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin Topçu Yüzbaşı İsa Çoker tarafından konuşma yapıldı. “Eşine az rastlanır bir zafer” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından kürsüye çıkan Topçu Yüzbaşı İsa Çoker, “Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 97 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. 26 Ağustos’ta Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açan kahraman ordumuz, 30 Ağustos Zaferi ile de Türk topraklarının Türk vatanı olduğunu ispatlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile ilk adımı atılan Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi ile Türk milleti, imkansızlıkların olduğu bir dönemde dahi istiklal ve hürriyetinden asla taviz veremeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında, Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmıştır. Bu zafer, vatanı ve bağımsızlığı yok edilmek istenen milletimizin; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm fertleri ile birlikte sarsılmaz azim ve iradesi ile verdiği yaşam mücadelesinin en büyük göstergesidir” dedi.

“Rehber olmaya devam edecek” Topçu Yüzbaşı İsa Çoker şöyle devam etti: “Yüce milletimizin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle sadece düşman mağlup edilmemiş, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış, ulusumuzun tam bağımsız ve özgür yaşaması için gerekli koşullar sağlamıştır. Yüce milletimizin hürriyet ve istiklali için mücadele eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamımızı sağlayan büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz, Türkiye Cumhuriyeti’ni, onun temel değerlerini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini korumak ve yaşatmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasının en önemli koşuludur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplin, üstün vazife anlayışı ve damarlarında hissettiği vatan, millet, bayrak sevgisi ile üstlendiği her görevi başarı ile yerine getireceği, milletimizce çok iyi bilinmektedir. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsız ilkelerine dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir.” Konuşmaların ardından bando eşliğinde geçit töreni gerçekleştirildi.



