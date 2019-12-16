İzmir'de 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı



- İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 60 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Urla Yağcılar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu şahıs ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler denizde 46'sı Afganistan, 7'si Kongo, 2'si Togo, 3'ü Orta Afrika ve 2'si Mali olmak üzere toplam 60 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar arasında 28 çocuğun da yer alması dikkat çekti. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



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