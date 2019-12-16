İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi

- Polis ekiplerinin depoda arama yapmasıİZMİR (AA) - İzmir 'de bir depoda, 185 şişe sahte içki ele geçirildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 185 şişe sahte içki ele geçirildi.Gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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