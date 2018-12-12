İZBAN grevi üçüncü gününde devam ediyor

--24 dakikada bir gerçekleşen seferlerden ve vatandaşlardan görüntü

--Vatandaşlarla ve işçilerle röportaj

--Grev yazılarından görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti verilen İZBAN'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine başlatılan grev, üçüncü gününe girdi. Grevdeki İZBAN çalışanları, İzmir halkından beklediklerinden fazla destek gördüklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen toplu ulaşım ağı İZBAN'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine çalışanlar tarafından başlatılan grev üçüncü gününde. Demiryol-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Berkant Arda, hak ettikleri ücretleri alana kadar grevi sürdürmeye kararlı olduklarını, İzmir halkından da beklediklerinden fazla destek gördüklerini söyledi.



“Yarım saatte bir konulan seferler yetersiz” Arda, “Grevin üçüncü günündeyiz. Taleplerimiz karşılanmadı. Bu sebeple greve devam ediyoruz. Sabahları ve akşamları bir-iki saat tren kaldırılıyor. Eminim yetersizdir. Bunu herkes hissediyor. Biz taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Vatandaşların olumlu tepkileri, beklediğimizden fazla. Olumsuz düşünenler de beklediğimizden az. İzmir halkına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“5 gün içerisinde elektriğim kesilecek” İZBAN’da 9 yıldır araç bakım teknisyeni olarak çalışan Mehmet Gül de, “Gazetelerdeki ücretle bize verilen ücretler arasında dağlar kadar fark var. Eğer gazetelerde yazan ücreti veriyorlarsa bugün hemen işe başlayalım. Açlıktan ölmek üzereyiz. Kendi aramızda yardımlaşma yapıyoruz. Daha bugün mesaj geldi. 5 gün içerisinde elektriğim kesilecek. Arkadaşlarım tamamlayacak, elektriği açtıracağım. Aynı iş gücünde Türkiye genelinde raylı sistemlerde ne alınıyorsa biz onu istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz” dedi.

24 dakikada bir Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında 24 dakikada bir kısıtlı kapasite olarak başlayan seferler, grev kapsamı dışındaki makinistlerle gerçekleştiriliyor. Seferler, 06.30-11.00 ile 16.00-22.00 saatleri arasında yapılıyor. 24 dakikada bir gerçekleşen seferlere yetişen bazı vatandaşlar, işçilere hak verdiklerini ancak grev nedeniyle ulaşımda zorluk çektiklerini belirtti.

(CA-

