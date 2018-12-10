İZBAN'da grev başladı, yolcular geri döndü

-Turnikelerden geçmeye çalışan, görevlilerle konuşanlardan görüntü

-İstasyondan genel detay görüntü

-Vatandaşlarla röportaj



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Aliağa-Selçuk hattı arası hizmet veren İzmir Banliyo Sistemleri'nde (İZBAN), toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün grev başladı.

Seferlerin, saat 10.00’a kadar yarım saatlik arayla Çiğli-Havalimanı arasında olacağı belirtilirken, grevden habersiz istasyonlara gelen pek çok yolcu, alternatif araçları kullanmak üzere istasyonlardan geri döndü. Günde 3 bini aşkın yolcuyu taşıyan İZBAN'da toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca greve gidildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak kuruluşu olan İZBAN'da 342 çalışan, İZBAN yöneticileriyle Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'nın toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşamaması üzerine greve gitme karar aldı. Alınan karara göre İZBAN'daki 342 çalışan bu sabah saatlerinde grev kararını uygulamaya başladı.

İZBAN A.Ş. dün yaptığı açıklamada, "Yüzde 65 zam isteği ile masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı ikinci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır" ifadelerini kullanırken, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, "İZBAN yönetiminden çıplak ücretlerimize yüzde 28 zam talep ettik. İşverenimiz, sosyal haklar ve ikramiyeler dahil yüzde 19,43 ortalama zam teklifinde bulundu. İşverenimizden ikramiyelerin 85 günden 112 güne çıkarılması talebimiz var" dedi.

Yolcular geri döndü Öte yandan, alınan grev kararından habersiz olan pek çok yolcu, sabahın ilk ışıklarında İZBAN istasyonlarının yolunu tuttu. Öğrenciler ve çalışanlar okul ve iş yerlerine yetişmeye çalışırken, grev kararının bildirilmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, grevden habersiz olduklarını ifade ederek alternatif araçlarla okul ve iş yerlerine gitmek zorunda kalacaklarını söyledi.



Bazı vatandaşlar ise 10.00'a kadar yarım saat arayla gerçekleşecek Çiğli-Havalimanı seferini beklemek üzere turnikelerden giriş yaptı. Ek sefer konuldu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların grevden olumsuz etkilenmemesi için de ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ’de sefer sayılarını artırıp yeni hatlar oluşturduklarını, hizmet verecek tüm yeni otobüs hatlarının sabah 06.00’dan itibaren sefere başlayacağını açıkladı.

Tramvay Karşıyaka'da 7,5 dakika, Konak'ta 5 dakikalık aralıklarla sefer yapacak. Metro ise 3 dakikalık aralıkla seferlerini düzenleyecek.

