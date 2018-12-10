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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İyi Partili vekil küfür etti meclis karıştı
TBMM Genel Kurulu'nda süren “2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri” sırasında kavga çıktı.
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, CHP ve HDP'ye yönelik olarak ' PKK'lılarla görüşüyorsunuz ' sözleri gerilime neden oldu. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.
AKP'li Mehmet Muş konuşma yaparken İYİ Partili Yasin Öztürk'ün Muş'a tepki gösterdiği ileri sürüldü.
Tartışma sırasında “Has…tir lan”, “Orman mı lan burası ayı” ifadelerini kullanıldığı duyuldu.