İyi Partili vekil küfür etti meclis karıştı



AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, CHP ve HDP'ye yönelik olarak ' PKK'lılarla görüşüyorsunuz ' sözleri gerilime neden oldu. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.



AKP'li Mehmet Muş konuşma yaparken İYİ Partili Yasin Öztürk'ün Muş'a tepki gösterdiği ileri sürüldü.



Tartışma sırasında “Has…tir lan”, “Orman mı lan burası ayı” ifadelerini kullanıldığı duyuldu.







