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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İYİ Parti mitinginden dönen konvoyda kaza: 1 yaralı

İYİ Parti mitinginden dönen konvoyda kaza: 1 yaralı

kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Ağaçlı Bild Trol 

-kaza yapan araçlar

( MUŞ - HD) MUŞ

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mitinginden dönen konvoyda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Hasköy ilçesindeki mitingden dönen konvoyda bulunan Deniz Adlıg yönetimindeki 49 DB 957 plakalı kamyonet, Muş Bitlis karayolu Karaağaçlı Beldesi yolundan anayola çıkan Serdal Soysal yönetimindeki 49 AK 163 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Serdal Soysal yaralanırken, diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan ambulansla Hasköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı karayolundaki araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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