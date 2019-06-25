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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiyeden yılan operasyonu - SİVAS

İtfaiyeden yılan operasyonu - SİVAS

- Duvara giren yılanı itfaiyenin yakalaması Sivas 'ta itfaiyeden yılan operasyonuSİVAS (AA) - Sivas 'ta, bir evin duvarı ile bir okulun bahçesine giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalandı.Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bir evin duvarındaki boşluğa giren yılanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları arama sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. Aparatla yakalanan yılan çuvala konularak doğal ortamına bırakıldı.İtfaiye ekipleri Şeyhşamil Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde yılan olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.Okulun bahçesindeki yılan özel aparatla yakalandıktan sonra doğaya salındı.

Vahabi Akalan Irak 

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