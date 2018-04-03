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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İtfaiyeden kurtarma operasyonları - DENİZLİ
- - Ortaokul öğrencisinin parmağını sıkıştırdığı yüzüğün çıkarılması - Başını plastik kavanoza sokan sokak köpeğinin kurtarmasıBaşı plastik kavanoza sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, başı plastik kavanoza sıkışan sokak köpeği ile parmağındaki yüzüğü çıkaramayan öğrencinin yardımına koştuDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Kale ilçesinde başı plastik kavanoza sıkışan sokak köpeğini itfaiye kurtardı.Yol kenarındaki bir köpeğin başındaki plastik kavanozu sağa sola vurarak çıkarmaya çabaladığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin başındaki plastik kavanozu kesen itfaiye ekibi köpeğe su ve yiyecek verdi.Öte yandan Merkezefendi ilçesinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan öğrenci de itfaiyeden yardım istedi.Bahçelievler Mahallesi'ndeki Turgay Mersin Ortaokulu öğrencisi A.B. öğretmenin refakatinde itfaiye gitti.İtfaiye ekibi yüzüğü keserek A.B'nin çektiği acıya son verdi.