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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiye hayranı özel genç çifte bayram yaşadı - DENİZLİ

İtfaiye hayranı özel genç çifte bayram yaşadı - DENİZLİ

- İtfaiye hayranı özel genç çifte bayram yaşadı - İtfaiye ekiplerinin Ahmet Taş'ın evinin önüne gelmesi - Ekiplerin Ahmet Taş'ı evinden alması - itfaiye aracının siren çalarak ayrılmasıİtfaiye hayranı özel genç çifte bayram yaşadı - Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, itfaiyecilere ve itfaiye araçlarına hayranlık duyan bedensel ve zihinsel engelli Ahmet Taş'ın isteğini yerine getirerek, engelli gence çifte bayram yaşattıDENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiyecilere ve itfaiye araçlarına hayranlık duyan bedensel ve zihinsel engelli Ahmet Taş'a Ramazan Bayramı'nda yaptığı ziyaretle adeta çifte bayram yaşattı.Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 511 Sokak'ta ailesiyle yaşayan bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Taş'ın itfaiyecilere ve itfaiye araçlarına olan hayranlığını ve itfaiyeci olma arzusunu öğrenen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibi, ona bayram sürprizi yaptı.Yoldan geçerken gördüğünde her zaman hayranlıkla izlediği yangın söndürme araçlarından biriyle sirenlerini de çalarak Ahmet Taş'ın evine giden itfaiye ekibi, önce bayramını kutladı, sonra onu ekiplerine dahil etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin "en özel" personeli olan Taş, temsili olarak da olsa itfaiyeci olmanın mutluluğunu yaşadı.Ekip arkadaşlarının yardımıyla tekerlekli sandalyeden alınarak itfaiye arıcına bindirilen Ahmet Taş, siren çalarak temsili yangın ihbarına gitti.İtfaiye aracıyla gezip hayalini kurduğu güzel anları yaşayan Taş, ekip arkadaşlarınca daha sonra evine bırakıldı.

İtfaiye Aracı Tekerlekli Sandalye Irak İtfaiyeciler 

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