İtfaiye erlerinden nefes kesen tatbikat...Mahsur kalanları kurtarmak için balkondan balkona atladı

-Yangın alarmının çalması ve personelin tahliyesi

-Ambulans ve itfaiye araçlarının gelmesi

-Acil müdahale biriminin yaralıları omuzlarda dışarı çıkarması

-İtfaiye personellerinin binaya girmesi ve oksijen tüpleri ile yaralılara müdahalesi

-İtfaiye aracının merdiveni ile üst katlara ulaşılması ve yaralıların indirilmesi

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Personelin yangınlara yangın tüpleriyle müdahale etmesi



( DENİZLİ )- Denizli’de nefes kesen acil durum tatbikatı havadan görüntülendi- Tatbikatta 9. kattan halatla yaralı indirilmesi film sahnelerini aratmadı DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı. Gerçeğini artamayan tatbikatta itfaiye erleri senaryo gereği yangın çıkan binanın üst katındaki yaralıları kurdukları halat sistemi ile yukarıdan aşağı indirdi. Nefes kesen anların yaşandığı tatbikat drone ile de havadan görüntülendi. Denizli Büyük Şehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 acil sağlık ekiplerinin katılımı ile gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi DESKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan acil durum tatbikatına, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlıkları personeli ile Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YKOB) çalışanları katıldı.

Tatbikat kapsamında tüm personele temel afet bilinci, hafif arama kurtarma ve acil durumlarda yaralı taşıma usulleri, bina tahliyesi, başlangıç yangınlarda müdahale eğitimi konularında eğitim verildi.

Tatbikat senaryosunda, terminal yanındaki Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ Genel Müdürlüğünün kullanımındaki 11 katlı binanın 3. katında elektrik panosunda yangın başlaması konu edildi. Tahliyeler başarılı bir şekilde gerçekleşti Tatbikat yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte başladı.

Acil durum müdahale ekipleri olay yerine ulaşana kadar hafif yaralılara Büyükşehir Belediyesi DESKİ kurtarma ekipleri müdahale etti. Denizli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri ise binada mahsur kalan 5 yaralının 3, 4, 6, 9 ve 10. katlarda olduklarını tespit ederek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, başarılı bir şekilde kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Tahliye sonrası ise personele İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından başlangıç yangınlarına müdahale eğitimi verildi.

“9. kattan halatla aşağı indiler” Tatbikatta üst katlardaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bina dışına kurulan halat sistemi ile aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye erlerinin profesyonelce yaptıkları kurtarma çalışması film sahnelerini aratmadı. İtfaiye araçlarının merdivenlerinin de kullanıldığı tatbikatta, kurtarma çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi. Drone görüntülerinde itfaiye erlerinin kendilerine sardıkları yaralılar ile binanın 6 ve 9. katlarından inmesi yer alıyor. Başarı bir şekilde gerçekleşen tatbikatta personeller yangın ev acil duruma hazırlıklı olduklarını gösterdiler.

