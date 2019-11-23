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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi kamerada

İtfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi kamerada

Dumanların çıktığı yatakhaneden detay

Polis Kamera İtfaiye Eri Yangına Müdahale Trol 

-Dumanların arasındaki itfaiye erinden detay
-Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir itfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi ise dikkat çekti. SİVAS

- Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir itfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi ise dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde meydana geldi. İşçilerin yatakhanede olmadığı sırada duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumanların arasında yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri ise dikkat çekti. Öte yandan yangının yatakhanede bulunan klimadan çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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