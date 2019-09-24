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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiye eri yılanın başına demir çubukla vurdu, vatandaş 'kürekle vur' deyip yol gösterdi

İtfaiye eri yılanın başına demir çubukla vurdu, vatandaş 'kürekle vur' deyip yol gösterdi

Olay anı görüntüsü

( ANTALYA )- Yakaladığı yılanın başını ezen itfaiye görevlisi hakkında inceleme başlatıldı- İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa:- "Bu tür vakalara müdahale prosedürümüz vardır" ANTALYA

Sosyal Medya Demir Çubuk İtfaiye Eri Hayvan Hayvanat Bahçesi 


- Antalya'da bir itfaiye eri yılanı etkisiz hale getirmek için demir çubukla başına defalarca vurup telef etti. O anlarda bir vatandaş ise "kürekle vur" diyerek itfaiye görevlisine adeta yol gösterdi.Antalya'nın Kepez ilçesinde vatandaşın ihbarı üzerine eve giren yılanı yakalayan itfaiye eri, yılanın başına demir çubukla defalarca vurdu. Hayvanın telef edilmesinin görüntüsü sosyal medyada yayılınca olayla ilgili inceleme başlatıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Kısa, "Bu tür vakalara müdahale prosedürümüz vardır. Özel aparatlarıyla yılanı yakalayıp, hayvanat bahçesi yetkililerine bilgi vermeleri ve teslim etmeleri gerekiyordu. Eğer hayvanat bahçesi bu hayvanı teslim almazsa doğaya salınması gerekirdi. Bu müdahale şekli yanlış. Personele sorduğumda vatandaşlar, kendisine 'Öldürün, tekrar evimize girecek' demiş. Bu sözlerin etkisinde kalan personel böyle bir şey yapmış" ifadelerinde bulundu.
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