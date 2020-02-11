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11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
- İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

- İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

olay yeri detay

(DUSSELDORF) DUSSELDORF

Hastane Gaz Kaçağı İtfaiye Eri İtfaiyeciler 


- Almanya'da gaz kaçağı ihbarına müdahale eden bir itfaiye eri patlama sonucu çöken binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lienen şehrinde bir binadaki gaz kaçağı ihbarına müdahale eden itfaiyeciler, aniden meydana gelen patlama sonucunda çöken binanın altında kaldı. Patlamada, 19 yaşındaki Stefan adlı itfaiye eri yaşamını yitirdi, 4 itfaiye eri de ağır yaralandı. Yaralı itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, itfaiye erinin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Diğer taraftan Münster Başsavcısı Martin Botzenhardt, "Yapılan yoğun soruşturmalar patlamanın kasıtlı bir gaz kaçağından kaynaklandığını gösteriyor" dedi.
Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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