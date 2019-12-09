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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

İtfaiye aracı olay yerine gelirken

Bisiklet 

-Tabeladan parça sökülürken
-Vatandaşlardan detay
-Aparat yardımı ile kedi çıkarılırken
-Bir esnaf kediyi elinde tutarken
-Çocuğa kedi verilirken
-Mehmet Üzüm röp
-Çocuk bisikletiyle giderken

( KIRIKKALE )- Kırıkkale’de 1 gündür tabelada mahsur kalan kedi kurtarıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de bir iş yerinin tabelasında 1 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada bisikletiyle yoldan geçen 14 yaşındaki bir çocuk ise kediyi sahiplendi. Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi 603. Sokaktaki esnaflar iş yeri tabelasından gelen kedi sesini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Tabeladan bir parça sökülerek aparat yardımı ile kedinin dışarıya çıkması sağlandı. O sırada yoldan geçen 14 yaşındaki Mehmet Üzüm kurtarılan kediyi sahiplendi. (HA-
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