Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
İtfaiye bu kez leylek için seferber oldu

İtfaiye bu kez leylek için seferber oldu

Leylekten görüntü

Elektrik Direği Elektrik Akımı Küçük Çocuk Harekete Geç Leylek Yuvası 

-İtfaiye erlerinden görüntü
-İtfaiye aracı ve leylek yuvasından görüntü
-Leyleğin sevilmesi
-Leyleğin yuvaya bırakılması
-Röportajlar

( ADIYAMAN )- Yuvasından düşen leylek itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, yuvasından düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından alınarak yuvasına yerleştirildi. Merkeze bağlı 100.yıl köyünde bulunan bir elektrik direği tepesindeki leylek yuvasından düşen yavru leyleği fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri belirtilen adrese gelerek önce elektrik direğinde bulunan elektrik akımını kesti. Elektrik akımının kesilmesi sonrasında itfaiye ekipleri yavru leyleği eline alarak bir süre sevip daha sonra her hangi bir yerinde yara ya da beresinin olup olmadığına baktı. Köyde bulunan küçük çocuklarında sevdiği yavru leylek daha sonra itfaiye erleri tarafından yuvasına yerleştirdi. Yavru leyleğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yuvasına yerleştirildiğini belirten itfaiye erlerinden Ferhat Yılanlı, “ Merkeze bağlı 100.yıl Köyünden bize ihbar geldi. Yuvasından düşen leyleği bizde gelerek burada yuvasına yerleştirdik. Durumu iyi, gayet güzel hiçbir sıkıntısı yok. Her hangi bir kanaması ve sıkıntısı yok. Sağlam yani hiçbir sıkıntısı yok” dedi.
Köylülerden Sait Çelik ise konuşmasında, “Her halde burada çocuklar görmüş ve onlarda itfaiyeye haber vermişler, itfaiye geldi ve yerine koydu herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı