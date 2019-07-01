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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale - ŞANLIURFA

İtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale - ŞANLIURFA

- Alanda çıkan yangın - İtfaiye ekiplerinin dallarla müdahalesi - İtfaiye erinin konuşması - İtfaiye aracı ve suyla müdahale - Buğday yığınları ve dumanlarİtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale - Şanlıurfa 'da çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm otluk alan zarar gördüŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde otluk alanda çıkan yangına, itfaiye aracının ulaşamaması nedeniyle kürek ve ağaç dallarıyla müdahale edildi.Alınan bilgiye göre, buğday pazarı yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Rüzgarın etkisiyle üzüm bağlarının bulunduğu alana da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, taşlık arazi nedeniyle itfaiye aracının giremediği bölgedeki yangını kürek ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı.Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye Aracı Bild 

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