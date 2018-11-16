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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- İtalyan Öğrenciler Dolu Otobüse Pencereden Girdi

- İtalyan Öğrenciler Dolu Otobüse Pencereden Girdi

Öğrencilerin otobüse binişi

( ROMA ) - İtalyan öğrenciler dolu otobüse pencereden girdi ROMA

Güzergah Lise Öğrenci Vandalizm İtalyan Öğrenciler 


- İtalya’nın başkenti Roma’da lise öğrencileri doluluktan dolayı binemedikleri otobüse pencereden girdi. İtalya’nın başkenti Roma’da liselerin bulunduğu güzergahta sefer yapan otobüse öğrenciler pencereden girdi. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde lise öğrencilerinin hınca hınç dolu otobüse pencerelerden ve kapıları iterek girdikleri görüldü.
Belediye otobüs işletmesi Atac görüntüleri vandalizm olarak değerlendirirken, De Pinedo Lisesi öğrencileri yıllardır söz konusu hattın seferlerinin arttırılmasını talep ettiklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını ifade etti.

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