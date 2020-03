İtalyan bisikletçi koronavirüsle mücadele eden ülkesine dönmeye çalışıyor

-- İtalyan bisikletçinin bisiklet akademisinde bisikletiyle gezmesinden genel ve detay görüntüler



Ülkesine dönmeye çalışan İtalyan bisikletçi, "Çok mümkün gözükmüyor ama sonucunu göreceğim"



- İtalya’nın Venedik kentinden Ocak ayında yola çıkarak bisikletle Türkiye’ye gelen İtalyan bisiklet tutkunu Riccardo Crivellin, koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkesine geri dönmenin yollarını arıyor. Yunanistan sınırında mülteci krizinin de yaşanması üzerine yoluna Bulgaristan üzerinden ülkesine dönmeye çalışacağını söyleyen ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bisiklet akademisinde konaklayan Crivellin, “Bulgaristan sınırı üzerinden dönmeyi planlıyorum. Çok mümkün gözükmüyor ama sonucunu göreceğim” dedi.

İtalya’nın Venedik kenti yakınlarındaki küçük bir yerleşim yerinde itfaiye personeli olarak görev yapan bisiklet tutkunu Riccardo Crivellin’in hayatı ülkesinde koronavirüs salgını çıkınca değişti. Ocak ayında henüz salgın yokken İtalya’nın kuzeyinden yola çıkan ve Hırvatistan, Arnavutluk, Slovenya, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gelen Crivellin, şimdi salgın nedeniyle etkinliklerin ertelendiği, kasabaların karantina altına alındığı ülkesine dönmeye çalışıyor. Ülkesinden çıktığında henüz dünyada koronavirüs salgını olmadığını söyleyen Crivelli, “Türkiye’ye vardığımda ülkemde virüs salgını çıktığını duydum. Bu durum beni çok üzdü. İtalyan olduğumu duyan ilk başta tedirgin olsa da salgından önce yola koyulduğumu anladıklarında sıcak davranıyorlar. Sınırlar tamamen kapatılırsa ne yapacak? Bisikletiyle İstanbul’a geldiğinde ülkesine havayoluyla dönmeye çalıştığını ancak İtalya ile Türkiye arasındaki uçuşların salgın nedeniyle iptal edilmesi üzerine bisikletiyle aynı rota üzerinden yola koyulduğunu söyleyen Crivellin, “Ülkeme dönmeye çalışacağım. Koronavirüsün çıkması üzüntü verici. Ancak orası benim ülkem. Bu nedenle dönmeye çalışacağım. Ben gidene kadar İtalya’nın sınırları tamamen kapatılırsa ne yapacağımı bilemiyorum” diye konuştu.

Ocak’ta yola çıktı Venedik’ten Ocak ayında ayrıldığını söyleyen Crivellin, “Venedik’in yakınında yer alan köyümden Ocak ayında yola çıktım. Venedik’ten sırasıyla Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve sonunda İstanbul rotasını izleyerek geldim. Şimdi de aynı rota üzerinden geri dönmeyi planlıyorum” diye konuştu.

Dönüş rotasını ilk başta Yunanistan üzerinden belirlediğini kaydeden Crivellin, son günlerde mülteci krizinin yaşandığı Yunanistan sınırından dönemeyeceğini söyledi.



Crivellin, “Bulgaristan sınırı üzerinden dönmeyi planlıyorum. Çok mümkün gibi gözükmüyor ama sonucunu göreceğim” dedi.

“Türk insanı beni çok etkiledi” Türk insanının çok arkadaş canlısı olduğunu sözlerine ekleyen Crivellin, “Türk insanı çok arkadaş canlısı. Her gün bir yerde durup insanları reddetmek çok zordu. Çünkü her gittiğim yerde insanlar bana sürekli çay ve yiyecek ikram ediyorlardı. Bu durumdan çok etkilendim” dedi.

Crivellin öte yandan Türkiye’de en sevdiği içeceğinin çay ve en sevdiği yiyeceğin ise et dürüm olduğunu söyledi.



