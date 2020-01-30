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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- İtalya’da karantinaya alınan yolcu gemisinden ilk görüntüler

- İtalya’da karantinaya alınan yolcu gemisinden ilk görüntüler

İtalya'da virüs endişesiyle karantina altına alınan yolcu gemisinden ilk görüntüler

Karantina Yolcu Gemisi Bild İtalya 

-Detay Görüntüler

( ROMA ) ROMA

- İtalya’da Korona virüsü iddiasıyla karantina altına alınan yolcu gemisinin içi ilk kez görüntülendi. İtalya’da korona virüsü şüphesiyle içinde 30 Türk’ün bulunduğu bildirilen gemiden ilk görüntüler gelmeye başladı.
Gemi mürettebatıyla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiden çekilen görüntülerde yolcularda panik havası olmadığı dikkat çekti. İki Çinli turiste test yapılırken, diğer yolcular geminin güvertesinde bekliyor. Fransa’nın Marsilya limanından yola çıkan yolcu gemisi, Barselona, Palma, La Spezia limanlarına uğrayarak, virüs endişesi nedeniyle İtalya’nın Civitavecchia limanına demir attı.
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