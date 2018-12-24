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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İtalya’da Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti - Uçak Seferleri Kısıtlandı

- İtalya’da Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti - Uçak Seferleri Kısıtlandı

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( MİLANO ) - İtalya’da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti- Uçak seferleri kısıtlandı MİLANO

Deprem Kano İtalya 


- İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi. İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi. İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların atmasının beklenmediğini açıkladı.
Yanardağ patlamasının ardından Katanya havaalanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havaalanında uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı.
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