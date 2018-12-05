- İtalya’da Akaryakıt İstasyonunda Yangın: 2 Ölü, 17 Yaralı



- İtalya’nın Rieti kentindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın patlamaya neden oldu. Yangında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İtalya’nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada yangın çıktı, yangınla birlikte patlama meydana geldi. Yetkililer kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin olaya ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye eri olduğu aktarıldı. Yangının kontrol altına alındığını açıklayan polis, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

