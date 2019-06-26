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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İşyerine giren yavru ebabili yetkililere teslim etti - OSMANİYE

İşyerine giren yavru ebabili yetkililere teslim etti - OSMANİYE

- Yavru ebabil kuşundan detay görüntü - Belediye işçisi Gökhan Şen ile röportaj - Esnaflar ve işçilerin kuşu sevmesi - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesiİşyerine giren yavru ebabili yetkililere teslim etti - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde belediye işçisi Gökhan Şen, görev yaptığı iş yerine geldiğinde yerde bitkin halde bulduğu "ebabil" kuşu yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde belediye işçisi Gökhan Şen, görev yaptığı iş yerine geldiğinde yerde bitkin halde bulduğu "ebabil" kuşu yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Şen, sabah görev yaptığı işyerine geldiğinde yerde bitkin halde duran kuş yavrusunu farketti. Daha önce görmediği bir tür olan yavruyu araştıran Şen, yavrunun "ebabil" olduğunu anlayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.Ekipler gelene kadar yavru kuşu besleyerek ilgilenen Şen, "Sabah iş yerime geldiğimde Kur'an - ı Kerim' de adı geçen 'ebabil' kuşu yavrusunu gördüm. Yorgun ve bitkin haldeydi. Güzel bir hayvan. İnsandan kaçmıyor. Yetkililere teslim ettiğimiz ebabil kuşu inşallah hayatını güzel şekilde devam ettirir." diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise teslim aldıkları yavru kuşun tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salınacağını bildirdi.

Bild Belediye İşçisi Allah Babil Hayvan 

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